В Бурятии при сходе лавины на руднике погибли шесть человек

- Из-под завала на руднике "Ирокинда" в Бурятии извлекли тела всех шестерых погибших.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Тела еще двух человек нашли после схода лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии, сообщила пресс-служба МЧС.
"Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массы. Поисковые работы завершены", — говорится в публикации.
На руднике в Муйском районе сошла лавина, когда девять сотрудников расчищали технологическую дорогу. Троим удалось выбраться самостоятельно, шестеро оказались под завалами.
Возбуждено дело о нарушение правил безопасности. Судебно-медицинские экспертизы установят тяжесть вреда, причиненного здоровью работников.
