Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 28.04.2026
"Жалкие и отчаянные". Выходка Британии против России разозлила журналиста

Боуз: Лондон начал выпускать фейки о бойцах СВО после сообщений о кризисе в ВСУ

© AP Photo / Alberto Pezzali — Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Британские СМИ начали выпускать фейки о бойцах специальной военной операции сразу после сообщений о массовом голоде в рядах ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Не прошло и нескольких дней после того, как всплыла правда о том, что коррумпированные командиры Зеленского морят своих же солдат голодом, присваивая деньги, предназначенные на их питание, — британские СМИ уже публикуют безумную ложь о русских (источник — украинская разведка). Это настолько постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво", — обрушился с критикой он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В российских силовых структурах РИА Новости 23 апреля сообщили, что военные 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, многие теряли сознание.
После публикаций в соцсетях фотографий истощенных солдат на Украине разразился скандал. Во вторник депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что голод боевиков ВСУ на позициях — это системная проблема, а не частный случай.
Четырнадцатая отдельная механизированная бригада считается элитной в ВСУ. Она была сформирована в 2014 году в Волынской области.
В миреУкраинаЧей БоузВооруженные силы УкраиныВолынская областьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала