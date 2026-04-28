Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британские СМИ начали выпускать фейки о России после сообщений о массовом голоде среди боевиков ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
- Боуз назвал это "безумной ложью" и отметил, что подобные выходки — это постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Британские СМИ начали выпускать фейки о бойцах специальной военной операции сразу после сообщений о массовом голоде в рядах ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Не прошло и нескольких дней после того, как всплыла правда о том, что коррумпированные командиры Зеленского морят своих же солдат голодом, присваивая деньги, предназначенные на их питание, — британские СМИ уже публикуют безумную ложь о русских (источник — украинская разведка). Это настолько постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво", — обрушился с критикой он.
В российских силовых структурах РИА Новости 23 апреля сообщили, что военные 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, многие теряли сознание.
После публикаций в соцсетях фотографий истощенных солдат на Украине разразился скандал. Во вторник депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что голод боевиков ВСУ на позициях — это системная проблема, а не частный случай.
Четырнадцатая отдельная механизированная бригада считается элитной в ВСУ. Она была сформирована в 2014 году в Волынской области.