Российские БПЛА уничтожили группу пехоты ВСУ в Сумской области

- Операторы-разведчики 44-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили группу украинских пехотинцев в Сумской области.
КУРСК, 28 апр — РИА Новости. Операторы-разведчики 44-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили группу украинских боевиков в Сумской области, сообщил РИА Новости командир подразделения войск беспилотных систем с позывным Ворон.
"Выполняя задачу по разведке переднего края, наши операторы засекли группу пехоты ВСУ, пытавшуюся сменить позиции. Чтобы исключить их отход, мы вызвали огонь 120-го миномета — противник был вынужден укрыться в блиндаже", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, затем туда направили ударный FPV-дрон с оптоволоконной системой наведения "Князь Вандал Новгородский".
"Данный аппарат нечувствителен к средствам РЭБ противника благодаря управлению по волоконно-оптическому кабелю. В результате попадания цель поражена полностью, группа пехоты уничтожена", — добавил Ворон.
За сутки противник потерял в боях с группировкой "Север" более 165 военных, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и восемь складов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
