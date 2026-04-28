Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА уничтожили группу пехоты ВСУ в Сумской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 28.04.2026 (обновлено: 09:33 28.04.2026)
Российские БПЛА уничтожили группу пехоты ВСУ в Сумской области

РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ в Сумской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 28 апр — РИА Новости. Операторы-разведчики 44-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили группу украинских боевиков в Сумской области, сообщил РИА Новости командир подразделения войск беспилотных систем с позывным Ворон.
«

"Выполняя задачу по разведке переднего края, наши операторы засекли группу пехоты ВСУ, пытавшуюся сменить позиции. Чтобы исключить их отход, мы вызвали огонь 120-го миномета — противник был вынужден укрыться в блиндаже", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, затем туда направили ударный FPV-дрон с оптоволоконной системой наведения "Князь Вандал Новгородский".
«

"Данный аппарат нечувствителен к средствам РЭБ противника благодаря управлению по волоконно-оптическому кабелю. В результате попадания цель поражена полностью, группа пехоты уничтожена", — добавил Ворон.

За сутки противник потерял в боях с группировкой "Север" более 165 военных, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и восемь складов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала