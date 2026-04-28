В Минобороны России рассказали об атаках боевиков в Мали

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Боевики в Мали одновременно атаковали столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Незаконные вооруженные формирования группировок "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (ДНИМ, аффилирована с "Аль-Каидой"*) и "Фронт освобождения Азавада" (ФОА) предприняли 25 апреля попытку вооруженного государственного переворота в Мали.
* запрещенная в России террористическая организация.