В Минобороны России рассказали об атаках боевиков в Мали - РИА Новости, 28.04.2026
14:31 28.04.2026
В Минобороны России рассказали об атаках боевиков в Мали

МО РФ: боевики в Мали атаковали столицу Бамако и крупные города

© REUTERS / ABOUBAKAR TRAORE — Столица Мали, город Бамако
Столица Мали, город Бамако - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© REUTERS / ABOUBAKAR TRAORE
Столица Мали, город Бамако. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики в Мали одновременно атаковали столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Боевики в Мали одновременно атаковали столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Незаконные вооруженные формирования группировок "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (ДНИМ, аффилирована с "Аль-Каидой"*) и "Фронт освобождения Азавада" (ФОА) предприняли 25 апреля попытку вооруженного государственного переворота в Мали.
"Одновременно были атакованы четыре крупных населенных пункта - столица республики Мали город Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль", - говорится в сообщении.
* запрещенная в России террористическая организация.
Вид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
МИД: в Мали в ходе атак есть жертвы у российского "африканского корпуса"
Вчера, 11:43
 
