Рейтинг@Mail.ru
В ГосНИИАС рассказали о допустимом уровне аварийности дронов - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 28.04.2026
В ГосНИИАС рассказали о допустимом уровне аварийности дронов

Попов: допуск на столкновение беспилотников должен быть не ниже пилотируемой

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень безопасности полетов беспилотников в воздушном пространстве РФ должен быть не ниже пилотируемой авиации.
  • ГосНИИАС должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотников в воздушное пространство РФ.
  • Для обеспечения безопасности полетов дронов разрабатываются технологии, вырабатываются алгоритмы, определяются допустимые высоты и районы полетов.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уровень безопасности полетов беспилотников в воздушном пространстве РФ должен быть не ниже пилотируемой авиации, то есть допуск на столкновение должен ровняться 10 в -9 степени на час налета, это примерно одно столкновение в 30 лет в зависимости от интенсивности полетов, сообщил РИА Новости один из главных специалистов Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) по беспилотным авиасистемам Андрей Попов.
ГосНИИАС должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотников в воздушное пространство РФ, а именно выполнить научно-исследовательскую (НИР) и опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Технология организации безопасных полетов пилотированной и беспилотной авиации воздушно-пространственного класса "G".
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В ГосНИИАС рассказали о проекте интеграции БПЛА в воздушное пространство
23 апреля, 06:35
"Безопасность - это самый важный критерий в авиации, и безопасность измеряется целевым уровнем. И если говорить про беспилотники, то к ним должны быть применимы такие же требования по безопасности, как и в пилотируемой авиации. В настоящий момент целевой уровень по безопасности авиации равен 10 в -9 степени на час налета. Это риск-ориентированный подход. То есть столкновение допускается с минимальной вероятностью: в зависимости от количества полетов, например, одно столкновение в 30 лет. Нулевое быть, к сожалению, не может", - заявил Попов.
Именно для этого, отметил он, то есть для обеспечения безопасности полетов дронов, и разрабатывается программа их интеграции в воздушное пространство РФ, проводятся исследования, разрабатываются технологии, вырабатываются алгоритмы, определяются допустимые высоты и районы полетов.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В ГосНИИАС рассказали об облике сверхзвукового пассажирского самолета
Вчера, 06:23
 
РоссияАндрей ПоповОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала