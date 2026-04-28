В ГосНИИАС рассказали о допустимом уровне аварийности дронов

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уровень безопасности полетов беспилотников в воздушном пространстве РФ должен быть не ниже пилотируемой авиации, то есть допуск на столкновение должен ровняться 10 в -9 степени на час налета, это примерно одно столкновение в 30 лет в зависимости от интенсивности полетов, сообщил РИА Новости один из главных специалистов Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) по беспилотным авиасистемам Андрей Попов.