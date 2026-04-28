Белоусов призвал наращивать военное сотрудничество в ШОС

БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости наращивать военное сотрудничество в Шанхайской организации сотрудничества.
"В рамках нашей встречи предлагаем сосредоточиться на решении следующих задач. Первое. Наращивать военное сотрудничество в ШОС. Своевременно выявлять угрозы и вырабатывать меры совместного реагирования. Второе. Уделять должное внимание совместной оперативной и боевой подготовке для обеспечения военной безопасности", - сказал Белоусов, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Бишкеке во вторник.
Для этого министр обороны РФ предложил, в частности, продолжить практику проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия", расширить их масштабы, тематику и информационное освещение.
Он подчеркнул, что "нынешние реалии наглядно показывают необходимость сформировать общие подходы к укреплению мира и стабильности".
"Спровоцированные Западом конфликты привели к полному краху евроатлантической модели, механизмы которой превратились в инструменты геополитического давления", - отметил министр обороны РФ.
В этой связи он напомнил, что выдвинутая президентом России Владимиром Путиным инициатива создания равной и неделимой евразийской архитектуры безопасности призвана преодолеть существующие вызовы.
"Делается акцент на купировании рисков перерастания очагов напряжённости в масштабные конфликты и стабилизации военно-политической обстановки. Считаем, что ШОС является важным звеном в достижении этой цели", - констатировал министр обороны РФ.
Он выразил уверенность, что "итоги сегодняшней работы будут способствовать наращиванию сотрудничества по линии оборонных ведомств стран ШОС, укреплению авторитета Организации на международной арене и обеспечению региональной безопасности".