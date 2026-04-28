Белоусов призвал наращивать военное сотрудничество в ШОС

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости наращивать военное сотрудничество в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости наращивать военное сотрудничество в Шанхайской организации сотрудничества.

"В рамках нашей встречи предлагаем сосредоточиться на решении следующих задач. Первое. Наращивать военное сотрудничество в ШОС . Своевременно выявлять угрозы и вырабатывать меры совместного реагирования. Второе. Уделять должное внимание совместной оперативной и боевой подготовке для обеспечения военной безопасности", - сказал Белоусов , выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Бишкеке во вторник.

Для этого министр обороны РФ предложил, в частности, продолжить практику проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия", расширить их масштабы, тематику и информационное освещение.

Ещё одной задачей Белоусов назвал дальнейшее укрепление взаимодействия ШОС с другими международными структурами в области безопасности. "В первую очередь ОДКБ СНГ ", - отметил министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что "нынешние реалии наглядно показывают необходимость сформировать общие подходы к укреплению мира и стабильности".

"Спровоцированные Западом конфликты привели к полному краху евроатлантической модели, механизмы которой превратились в инструменты геополитического давления", - отметил министр обороны РФ.

В этой связи он напомнил, что выдвинутая президентом России Владимиром Путиным инициатива создания равной и неделимой евразийской архитектуры безопасности призвана преодолеть существующие вызовы.

"Делается акцент на купировании рисков перерастания очагов напряжённости в масштабные конфликты и стабилизации военно-политической обстановки. Считаем, что ШОС является важным звеном в достижении этой цели", - констатировал министр обороны РФ.