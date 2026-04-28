14:15 28.04.2026 (обновлено: 14:16 28.04.2026)
ЕС все глубже погружается в конфликт на Украине, заявил Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Евросоюз все глубже втягивается в конфликт на Украине, финансирует его и поставляет вооружение Киеву.
  • Белоусов отметил, что производственно-логистические цепочки поставок западного вооружения Киеву внимательно отслеживаются и намеренно предаются огласке..
БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Евросоюз, поставляя вооружения Киеву, всё глубже погружается в конфликт на Украине, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств государств ШОС в Бишкеке во вторник.
"Наблюдается снижение активности Соединённых Штатов Америки в поддержке киевского режима на фоне роста помощи Украине со стороны европейских стран. Евросоюз всё глубже втягивается в конфликт, финансирует его и поставляет вооружение", - сказал министр обороны России.
При этом он отметил, что производственно-логистические цепочки поставок западного вооружения Киеву внимательно отслеживаются и намеренно предаются огласке.
В частности, напомнил Белоусов, 15 апреля в СМИ был опубликован перечень предприятий Европы, производящих и поставляющих на Украину ударные БПЛА и их компоненты для нанесения ударов по российской территории.
"Подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям", - заявил министр обороны РФ.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Теперь сами по себе": в США сообщили Украине плохие новости
Вчера, 05:13
 
