ЕС все глубже погружается в конфликт на Украине, заявил Белоусов

БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Евросоюз, поставляя вооружения Киеву, всё глубже погружается в конфликт на Украине, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств государств ШОС в Бишкеке во вторник.
При этом он отметил, что производственно-логистические цепочки поставок западного вооружения Киеву внимательно отслеживаются и намеренно предаются огласке.
"Подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям", - заявил министр обороны РФ.