Учебно-тренировочная база появится в Сургутском районе Югры

СУРГУТ, 28 апр – РИА Новости. Учебно-тренировочная база "Лянторская ZAстава" появится в Сургутском районе Югры, на создание проекта направят из окружного и районного бюджетов 24,4 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

"Сургутский район вошел в число победителей окружного конкурса по развитию патриотической инфраструктуры. Регион поддержал инициативу районного управления молодежной политики по созданию в Лянторе учебно-тренировочной базы "Лянторская ZAстава". На реализацию проекта из бюджета Югры будет направлено без малого 22 миллиона рублей, еще 2,4 миллиона рублей – средства Сургутского района", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Maкс".

По словам главы района, площадка будет предназначена для начальной военной подготовки молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. На базе будут проводиться сборы, тренировки, соревнования, а также встречи с участниками специальной военной операции и другие мероприятия. В рамках проекта до конца года запланировано обустройство плаца в соответствии с существующими стандартами, создание спортивной полосы препятствий и палаточного городка.

"Предусмотрены оборудование стрелковой зоны и материально-техническое оснащение, включая экипировку, средства связи и навигации, снаряжение и медицинское обеспечение. Ожидается, что осенью центр сможет принять 30 участников. Позже будет возведен стационарный кампус с учебными классами, соответственно, вместимость увеличится в несколько раз", - подчеркнул Андрей Трубецкой.