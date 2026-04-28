17:20 28.04.2026
Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть и газ на фоне войны в Иране

Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть и газ в текущем году на 25% по сравнению с 2025 годом.
  • Средняя стоимость нефти Brent в 2026 году составит 86 долларов за баррель, что на 24,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
  • Цены на газ в Европе увеличатся в 2026 году на 25,4%, а затем снизятся на 20% в следующем году.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Цены на нефть и газ поднимутся в текущем году на 25% по сравнению с 2025 годом, а в целом цены на энергоносители вырастут на 24% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, прогнозирует Всемирный банк.
Так, средняя стоимость нефти Brent в текущем году составит 86 долларов за баррель, что на 24,6% больше по сравнению с 69 долларами годом ранее, а в следующем году показатель опустится на 18,6%, до 70 долларов за баррель, прогнозирует организация.
В то же время цены на газ в Европе увеличатся в 2026 году на 25,4%, а в следующем - уменьшатся на 20%, говорится в прогнозе.
Цены на австралийский уголь вырастут в текущем году на 19,9%, в следующем - сократятся на 11,5%.
"В 2026 году индекс цен на энергоносители Всемирного банка, по прогнозам, вырастет на 24% (в годовом исчислении) - это первый годовой рост с 2022 года - за которым последует снижение на 17% в 2027 году", - говорится в докладе.
Такой прогноз предполагает, что наиболее острая фаза сбоев закончится в мае, а экспорт энергоносителей через Ормузский пролив постепенно вернется к довоенному уровню к октябрю, и среднесрочное влияние на торговлю и производственные мощности будет ограниченным, сообщает Всемирный банк.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
ЭкономикаОрмузский проливИранБлижний ВостокВсемирный банкBrent
 
 
