Российским туристам рассказали, как избежать пищевых отравлений на Бали

ДЖАКАРТА, 28 апр - РИА Новости. Российским туристам на Бали следует соблюдать определенные санитарные меры, чтобы избежать пищевых отравлений, рассказал РИА Новости индонезийский вирусолог Буди Сантосо.
По его словам, речь идет о собирательном заражении острыми кишечными инфекциями, чаще всего вызванными бактериями Escherichia coli, Salmonella и Shigella.
"В условиях жаркого и влажного климата бактерии размножаются значительно быстрее, поэтому основной риск связан с водой, льдом и продуктами, которые хранятся без соблюдения температурного режима. Эти бактерии вызывают так называемую "диарею путешественников". По-английски ее еще иногда называют Bali Belly - балийский живот", - отметил Сантосо.
Вирусолог рекомендовал российским туристам пить только бутилированную воду, избегать льда в напитках и тщательно мыть руки. Также он посоветовал с осторожностью относиться к уличной еде, особенно если она долго находится на жаре, и не употреблять сырые морепродукты.
"Даже при чистке зубов лучше использовать бутилированную воду, если вы на Бали впервые. Фрукты желательно мыть самостоятельно или очищать от кожуры", - добавил эксперт.
Он подчеркнул, что при появлении симптомов - диареи, слабости или температуры - важно не допустить обезвоживания и при необходимости обратиться за медицинской помощью.
По словам специалиста, при соблюдении простых мер предосторожности риск заражения снижается в несколько раз.
