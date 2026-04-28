Багреева: Москва продолжает снижать административные барьеры для бизнеса

Багреева уточнила, что по 40 актам предложили изменения, позволяющие компаниям и бюджету Москвы сэкономить порядка 770 миллионов рублей.



При этом часть важных решений уже удалось реализовать в прошлом году. Так, был осуществлен переход на электронный формат подачи документов при получении субсидий поставщикам соцуслуг. Кроме того, Москва провела "ревизию" норм взаимодействия с бизнесом. В результате удалось устранить неактуальные требования к рекламным конструкциям, оптимизировать контрольные процедуры в сфере защиты зеленых насаждений и архивного дела и более прозрачными сделали регламенты контроля в благоустройстве.



Еще важным шагом в сфере госуслуг стала оптимизация регистрации самоходных машин. Раньше владельцы транспортных средства должны были два раза представлять технику на осмотр. В первый раз для регистрации, второй - для техосмотра. С помощью объединения этих процедур бизнес смог сэкономить от 10 до 40 рабочих дней (с учетом сроков возможной приостановки услуг). При этом технику теперь нужно предоставлять один раз: осмотр проводится одновременно с регистрацией.



"Совершенствование системы оценки правовых актов – важный инструмент снижения административных барьеров и формирования комфортной среды для ведения бизнеса в Москве. Его актуальность особенно возрастает в текущих условиях, когда стимулирование деловой активности – необходимое условие поддержания экономического роста. Мы не только проводим оценку актов и снижаем административные барьеры для бизнеса, но и последовательно развиваем методологию оценки эффективности регулирования. Это позволяет нам системно выявлять избыточные требования и повышать эффективность регулирования в ключевых отраслях экономики города", – подчеркнула заммэра, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.



В прошлом году специалисты столичного департамента дополнили механизм оценки правовых актов, перечень индикаторов эффективности регулирования был увеличен с 10 до 12. Теперь эксперты дополнительно проверяют документы на отсутствие ограничений для конкуренции и наличие четких сроков действия вводимых требований.



Оценка правовых актов Москвы проводится с широким участием партнеров: органов исполнительной власти города, экспертного совета при ДЭПР, а еще представителей делового и научного сообществ. Так, за прошлый год было внесено 148 предложений о внесении изменений в правовые акты, 41% из них был включен в предложения органам-разработчикам. Для обмена экспертизой и диалога с бизнесом проведено 13 круглых столов, конференций и форумов. Кроме того, 46 сотрудников из 30 органов власти прошли обучение по методологии оценки актов.



В пресс-службе департамента добавили, что особое внимание уделяется подготовке будущих специалистов в этой сфере. На форуме "Территория будущего. Москва 2030" прошел регуляторный хакатон, где студенты с помощью нейросетей оценивали проекты правовых актов. Также серия деловых игр позволила учащимся примерить на себя роли разработчиков и предпринимателей, чтобы на практике понять важность качественного регулирования для экономики.



Ранее Багреева сообщила, что столичные компании, которые уже прошли оптимизацию процессов по федпроекту "Производительность труда", масштабируют достигнутые результаты с помощью технологических решений – цифровизации и роботизации.