Эксперт рассказал, какие проблемы могут ждать автомобиль весной

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Весной у машин чаще выявляют проблемы с подвеской, тормозной системой и с состоянием кузова как последствия зимней эксплуатации, рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Ашот Ерицян.

Кроме того, эксперт порекомендовал водителям обращать особое внимание на посторонние звуки, издаваемые машиной, вибрации, ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути. Эксперт также призвал россиян проводить комплексную диагностику авто после зимы, обращая внимание на подвеску, тормоза и состояние кузова. Он также порекомендовал избегать резких маневров на плохих дорогах.