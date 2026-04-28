11:24 28.04.2026
Эксперт рассказал, какие проблемы могут ждать автомобиль весной

Ерицян: после зимы у машин выявляют проблемы с подвеской и тормозной системой

Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Весной у машин чаще выявляют проблемы с подвеской, тормозной системой и с состоянием кузова как последствия зимней эксплуатации, рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Ашот Ерицян.
"Весной проявляются последствия зимней эксплуатации машины: перепады температур, реагенты и плохое состояние дорог создают нагрузку на ключевые узлы автомобиля. Многие повреждения накапливаются в течение зимы и становятся заметны только с наступлением теплого сезона", - сказал Ерицян "Газете.Ru".
Кроме того, эксперт порекомендовал водителям обращать особое внимание на посторонние звуки, издаваемые машиной, вибрации, ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути. Эксперт также призвал россиян проводить комплексную диагностику авто после зимы, обращая внимание на подвеску, тормоза и состояние кузова. Он также порекомендовал избегать резких маневров на плохих дорогах.
