В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Еще три мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ в селе Новая Таволжанка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от атаки дрона на легковой автомобиль ранены трое: у девушки баротравма, у одного мужчины - минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и касательные раны головы, ещё у одного мужчины - минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги", - написал Гладков в Telegram-канале.
