В Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Борисовка Волоконовского округа от детонации дрона погиб мужчина. От полученных тяжелых ранений он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", - написал Гладков в Telegram-канале.
Также губернатор сообщил о двух мирных жителях - отце и сыне - пострадавших от удара дрона по автомобилю в районе поселка Красная Яруга, о женщине, пострадавшей при атаке беспилотника на поселок Октябрьский, и о мужчине, получившем баротравму при детонации дрона на участке автодороги Бобрава - Ракитное.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18