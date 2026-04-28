Рейтинг@Mail.ru
Мужчина ранен при ударах ВСУ по грузовику под Белгородом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 28.04.2026
Мужчина ранен при ударах ВСУ по грузовику под Белгородом

Гладков: мужчина ранен при ударах ВСУ по грузовику под Белгородом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина пострадал в результате атак украинских дронов на грузовой автомобиль в селе Пуляевка Белгородского округа.
  • У пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения мягких тканей лица, непроникающие слепые осколочные ранения ноги и спины, а также ушиб легкого.
БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атак украинских дронов на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Грузовой автомобиль в селе Пуляевка Белгородского округа подвергся атакам двух FPV-дронов ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей лица, непроникающими слепыми осколочными ранениями ноги и спины, а также ушибом легкого доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, транспортное средство повреждено.
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала