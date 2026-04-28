Мужчина ранен при ударах ВСУ по грузовику под Белгородом

БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атак украинских дронов на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Грузовой автомобиль в селе Пуляевка Белгородского округа подвергся атакам двух FPV-дронов ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей лица, непроникающими слепыми осколочными ранениями ноги и спины, а также ушибом легкого доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, транспортное средство повреждено.