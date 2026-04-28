Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 28.04.2026
Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Брянской области

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Климовском районе Брянской области.
  • Также поврежден специализированный автомобиль — кормовоз.
БРЯНСК, 28 апр – РИА Новости. Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Климовском районе Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, погиб сотрудник предприятия", - написал глава региона.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибшего и заявил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.
Также при атаке на село поврежден специализированный автомобиль – кормовоз. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Суд - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Суд приговорил двух пособников удара ВСУ по ВС России к 26 годам колонии
10:27
 
ПроисшествияКлимовский районБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала