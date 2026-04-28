В Брянской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

- В Брянской области при ударе БПЛА по машине пострадал мирный житель, ему оказали помощь.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Брянской области при ударе БПЛА по машине пострадал мужчина, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Косицы Севского района. В результате варварского целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель", — написал он на платформе "Макс".
Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
ВСУ практически ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
