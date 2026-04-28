Аналитик назвал Арктику оптимальным местом для производства СПГ

МУРМАНСК, 28 апр - РИА Новости. Российская Арктика является оптимальным местом для сжижения природного газа, поскольку здесь большую часть года держатся низкие температуры, а вывозить СПГ удобно по Северному морскому пути, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился доктор экономических наук Алексей Фадеев.
"Если говорить об СПГ, то у нас в Арктике есть три главных конкурентных преимущества. Первое - это огромная ресурсная база - газа очень много и на суше, и на шельфе", - сказал Фадеев, являющийся профессором Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого
По его словам, вторым преимуществом для производства СПГ в Арктике является климат.
Третье несомненное преимущество, которое отметил доктор наук, - логистика. Трассы Северного морского пути позволяют легко, быстро и достаточно безопасно поставлять газ к рынкам сбыта. По мнению эксперта, этой возможностью транспортировки в ближайшем будущем могут воспользоваться и США, которые намерены производить СПГ на Аляске.