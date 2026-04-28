01:18 28.04.2026
Синоптик рассказала, как апрель будет "прощаться" с москвичами

Апрельский снегопад в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что до 30 апреля в Москве ожидаются мокрый снег и температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла.
  • До конца апреля ночью будет минусовая температура и гололедица.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Апрель будет "прощаться" холодно и с осадками в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Прощание с апрелем в столице будет холодным и с осадками, например, мокрый снег и температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла ожидаются до 30 апреля", - рассказала синоптик.
Паршина уточнила, что до конца апреля ночью будет минусовая температура и гололедица.
"А ночью апрель до его окончания будут сопровождать налипание снега, гололедица и температура до -2 градусов", - добавила она.
ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
