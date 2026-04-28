Синоптик рассказала, как апрель будет "прощаться" с москвичами

Краткий пересказ от РИА ИИ Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что до 30 апреля в Москве ожидаются мокрый снег и температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла.

До конца апреля ночью будет минусовая температура и гололедица.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Апрель будет "прощаться" холодно и с осадками в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Прощание с апрелем в столице будет холодным и с осадками, например, мокрый снег и температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла ожидаются до 30 апреля", - рассказала синоптик.

Паршина уточнила, что до конца апреля ночью будет минусовая температура и гололедица.