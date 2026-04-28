Мурашко показал Путину беспилотник "АИСТ", доставляющий медикаменты - РИА Новости, 28.04.2026
16:42 28.04.2026 (обновлено: 16:50 28.04.2026)

Мурашко показал Путину беспилотник "АИСТ", доставляющий медикаменты

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Беспилотный Авиационный Комплекс "АИСТ"
Беспилотный Авиационный Комплекс АИСТ - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Беспилотный Авиационный Комплекс "АИСТ" . Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин осмотрел отечественный медицинский беспилотник "АИСТ".
  • Беспилотник оснащен термоконтейнером для доставки лекарственных препаратов, медицинских изделий, биологических материалов, донорской крови и ее компонентов, а также имеет модуль для консультаций по оказанию первой помощи и телемедицинских консультаций.
  • Максимальная дальность полета беспилотника составляет до 400 километров.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел отечественный медицинский беспилотник, позволяющий доставлять медицинские препараты и обеспечивать консультации по оказанию первой помощи.
Глава Минздрава Михаил Мурашко продемонстрировал президенту отечественную разработку - беспилотную авиационную систему "АИСТ" (БАС "АИСТ"). Система выполняет функции мониторинга, доставки грузов, обеспечения двусторонней связи и ретрансляции. Беспилотник оснащен специальным термоконтейнером, позволяющим доставлять лекарственные препараты, медицинские изделия, биологические материалы, донорскую кровь и ее компоненты.
Также в разработке есть модуль для консультаций по оказанию первой помощи и телемедицинских консультаций. БАС, который продемонстрировали президенту, чаще всего летает в Сахалинской области, ранее применялся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Директор Федерального центра медицины катастроф Алексей Осипов рассказал главе государства о структуре учреждения, а также ознакомил с работой полевых многопрофильных госпиталей.
"Сколько летает?" - уточнил характеристики разработки президент. Мурашко уточнил, что максимальная дальность полета беспилотника составляет до 400 километров.
