Мурашко показал Путину беспилотник "АИСТ", доставляющий медикаменты

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел отечественный медицинский беспилотник, позволяющий доставлять медицинские препараты и обеспечивать консультации по оказанию первой помощи.
Глава Минздрава Михаил Мурашко продемонстрировал президенту отечественную разработку - беспилотную авиационную систему "АИСТ" (БАС "АИСТ"). Система выполняет функции мониторинга, доставки грузов, обеспечения двусторонней связи и ретрансляции. Беспилотник оснащен специальным термоконтейнером, позволяющим доставлять лекарственные препараты, медицинские изделия, биологические материалы, донорскую кровь и ее компоненты.
Также в разработке есть модуль для консультаций по оказанию первой помощи и телемедицинских консультаций. БАС, который продемонстрировали президенту, чаще всего летает в Сахалинской области, ранее применялся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Директор Федерального центра медицины катастроф Алексей Осипов рассказал главе государства о структуре учреждения, а также ознакомил с работой полевых многопрофильных госпиталей.
"Сколько летает?" - уточнил характеристики разработки президент. Мурашко уточнил, что максимальная дальность полета беспилотника составляет до 400 километров.