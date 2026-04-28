"Африканский корпус" в Кидале в Мали более суток вел бои в полном окружении

- Отряд "Африканского корпуса" в Кидале в Мали более суток вел бои в полном окружении.
- Отряд отразил четыре массированные атаки террористов.
- Подразделения "Африканского корпуса" ВС России нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отряд "Африканского корпуса" в Кидале в Мали более суток вел бои в полном окружении, отразил четыре массированные атаки террористов, сообщило Минобороны России.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" ВС РФ нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот.
"За период активных боевых действий: находившийся в городе Кидаль отряд "Африканского корпуса" более суток вел бои в полном окружении против многократно превосходящей группировки НВФ и отразил 4 массированные атаки на главный опорный пункт и внешние посты обороны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.