Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 28.04.2026 (обновлено: 14:49 28.04.2026)
"Африканский корпус" в Кидале в Мали более суток вел бои в полном окружении

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отряд "Африканского корпуса" в Кидале в Мали более суток вел бои в полном окружении.
  • Отряд отразил четыре массированные атаки террористов.
  • Подразделения "Африканского корпуса" ВС России нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отряд "Африканского корпуса" в Кидале в Мали более суток вел бои в полном окружении, отразил четыре массированные атаки террористов, сообщило Минобороны России.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" ВС РФ нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот.
"За период активных боевых действий: находившийся в городе Кидаль отряд "Африканского корпуса" более суток вел бои в полном окружении против многократно превосходящей группировки НВФ и отразил 4 массированные атаки на главный опорный пункт и внешние посты обороны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
ПроисшествияМалиРоссияКидаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала