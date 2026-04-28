Лихачев обсудил с премьером Бангладеш ход строительства АЭС "Руппур"

С загрузки ядерного топлива в активную зону - "сердце" ядерного реактора начинается этап физического пуска энергоблока АЭС. Всего в активную зону реактора блока №1 АЭС "Руппур" загрузят 163 топливные сборки. Затем, после ряда операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией.