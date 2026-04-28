Лихачев рассказал, когда планируется завершение строительства АЭС "Руппур"

- Завершение строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш запланировано на 2027 год.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Завершение строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш запланировано на 2027 году, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в Бангладеш на церемонии начала этапа физического пуска, построенного с участием России, первого энергоблока АЭС "Руппур".
"Мы планируем в следующем году также выйти на пусковые операции в блоке номер 2", - сказал Лихачев.
