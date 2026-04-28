В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация.
Уточняется, что, согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 08.30 до 20.00, Краснодар - с 09.00 до 23.00 мск.