Жители четырех областей Украины остались без электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Жители Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей Украины остались без электроэнергии, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители в ... Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской ... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
"Укрэнерго" также сообщила об отключениях на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ввиду непогоды в разных регионах Украины полностью или частично обесточены свыше 700 населенных пунктов.