Жители четырех областей Украины остались без электричества

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Жители Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей Украины остались без электроэнергии, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".

"На утро есть обесточенные потребители в ... Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской ... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.