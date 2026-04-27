Рейтинг@Mail.ru
Жимерина: господдержка бизнеса будет более адресной
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 27.04.2026
Жимерина: господдержка бизнеса будет более адресной

© Фото : Пресс-служба ПСБСтарший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПAO "Банк ПСБ" Ирина Жимерина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Количество вызовов, с которыми сталкивается малый и средний бизнес, увеличивается, на этом фоне государственная поддержка бизнеса сохранится, но станет более адресной и будет направлена на ниши, создающие добавленную стоимость для ВВП, заявила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.
Своим мнением она поделилась в рамках сессии VIII финансового форума "Просто капитал".
Топ-менеджер банка подчеркнула, что основной целью финансовых институтов останется помощь предпринимателям в адаптации к новым экономическим условиям.
"Государство ожидает от бизнеса самостоятельности: предприятиям нужно научиться качественно управлять своими показателями и сосредоточиться на системном повышении собственной эффективности, так как меры господдержки являются временной инъекцией, которая не призвана построить эффективный бизнес на будущее. При этом мы понимаем важность роли банков в поддержке предпринимателей", – сказала Жимерина, ее слова приводит пресс-служба банка.
ПСБ (Банк ПСБ)Предприниматели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала