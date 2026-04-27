Жимерина: господдержка бизнеса будет более адресной

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Количество вызовов, с которыми сталкивается малый и средний бизнес, увеличивается, на этом фоне государственная поддержка бизнеса сохранится, но станет более адресной и будет направлена на ниши, создающие добавленную стоимость для ВВП, заявила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.
Своим мнением она поделилась в рамках сессии VIII финансового форума "Просто капитал".
Топ-менеджер банка подчеркнула, что основной целью финансовых институтов останется помощь предпринимателям в адаптации к новым экономическим условиям.
"Государство ожидает от бизнеса самостоятельности: предприятиям нужно научиться качественно управлять своими показателями и сосредоточиться на системном повышении собственной эффективности, так как меры господдержки являются временной инъекцией, которая не призвана построить эффективный бизнес на будущее. При этом мы понимаем важность роли банков в поддержке предпринимателей", – сказала Жимерина, ее слова приводит пресс-служба банка.