- Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинское руководство не может добиться мирного соглашения.
- Дональд Трамп выразил удивление по поводу нежелания Владимира Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинская сторона не может выйти на мирное соглашение, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это еще нам не рассказывают правду, что происходит. Все время удары по предприятиям. И вопрос заключается в том, что (Владимир. — Прим. Ред.) Зеленский и его окружение не могут выйти на мирное соглашение. Никакого мира не будет. Зеленский настроен воевать. Вот он хочет опять продлить мобилизацию и военное положение. Он имеет на это конституционное право? Нет, не имеет", — сказал он.
По его словам, украинское руководство не может добиться прекращения конфликта, и поэтому "бросает оставшихся людей в мясорубку".
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".