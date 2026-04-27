Шапша рассказал о готовности калужского завода аппаратов для диализа
17:21 27.04.2026
Шапша рассказал о готовности калужского завода аппаратов для диализа

КАЛУГА, 27 апр – РИА Новости. Завод по производству аппаратов и расходных материалов для диализа компании "Фармасинтез-Медтех" готовится к запуску в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В Калужской области, в индустриальном парке "Росва", на финальном этапе подготовка к запуску завода по производству аппаратов и расходных материалов для диализа компании "Фармасинтез-Медтех". Председатель правительства РФ Михаил Мишустин высоко оценил этот проект для укрепления технологического суверенитета страны", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что первая производственная линия уже запущена. На остальных завершается подготовка. На заводе уже трудятся 57 человек, идет набор и подготовка кадров.
"Это первый в России завод такого профиля. Завод создан для производства оборудования и расходных материалов для гемодиализа и перитонеального диализа, включая отечественные диализаторы для проведения процедуры гемодиализа. Сейчас в такой терапии нуждаются более 59 тысяч граждан России. Эта потребность пока практически полностью закрывается импортом", - подчеркнул Шапша.
Губернатор назвал предприятие значимым проектом для обеспечения национальной безопасности системы здравоохранения, импортозамещения в этой сфере.
"Он повысит качество и доступность медпомощи в стране, и в том числе у нас в регионе", - отметил Шапша.
