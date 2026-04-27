Минобороны рассказало о запрете на перевод военных из войск БПС

Краткий пересказ от РИА ИИ До конца апреля 2026 года начнет действовать запрет на перевод военнослужащих из войск беспилотных систем (БПС) в другие подразделения без их согласия.

Указания разработали для повышения ответственности командиров за соблюдением обязательств сторон заключенного контракта.

Перемещение военнослужащего войск БПС на должности в другие подразделения и рода войск без его личного согласия не допускается.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запрет на перевод военнослужащих из войск беспилотных систем (БПС) в другие подразделения без их согласия начнет действовать до конца апреля, заявил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

В МО РФ состоялось межведомственное совещание на тему основных принципов и условиях набора студентов в войска БПС, а также меры их социальной поддержки. На нем Горемыкин детально разъяснил ключевые положения контракта и ответил на наиболее острые вопросы, тиражируемые в информационном пространстве.

"Дополнительно подготовлены указания министра обороны России, которые до конца апреля 2026 года будут направлены в войска. Документом вводится прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения и воинские части без их согласия и персональная ответственность за это командиров", - сказал Горемыкин.

По его словам, указания разработаны в целях повышения ответственности командиров за соблюдением обязательств сторон заключенного контракта, установленного порядка прохождения службы в войсках БПС и увольнения военнослужащего по истечении контракта.

Отдельно отмечено, что перемещение военнослужащего войск БПС на должности в другие подразделения и рода войск без его личного согласия не допускается.