Минобороны рассказало о запрете на перевод военных из войск БПС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запрет на перевод военнослужащих из войск беспилотных систем (БПС) в другие подразделения без их согласия начнет действовать до конца апреля, заявил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
"Дополнительно подготовлены указания министра обороны России, которые до конца апреля 2026 года будут направлены в войска. Документом вводится прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения и воинские части без их согласия и персональная ответственность за это командиров", - сказал Горемыкин.
По его словам, указания разработаны в целях повышения ответственности командиров за соблюдением обязательств сторон заключенного контракта, установленного порядка прохождения службы в войсках БПС и увольнения военнослужащего по истечении контракта.
Отдельно отмечено, что перемещение военнослужащего войск БПС на должности в другие подразделения и рода войск без его личного согласия не допускается.
"Это означает, что кандидат, поступивший на службу в подразделения БПС, остается строго в этой системе войск. Данный принцип предусмотрен условиями контракта и директивными указаниями Генштаба ВС РФ", - сказал Горемыкин.