На ЗАЭС заявили о высокой интенсивности атак ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 27.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 27.04.2026 (обновлено: 13:02 27.04.2026)
На ЗАЭС заявили о высокой интенсивности атак ВСУ на Энергодар

Яшина: интенсивность атак ВСУ на Энергодар остается высокой

Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Интенсивность атак ВСУ на Энергодар и прилегающие к ЗАЭС территории остается высокой, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Интенсивность атак ВСУ на Энергодар и прилегающие к ЗАЭС территории остается высокой, под ударом промышленная зона, инфраструктура, жилая застройка Энергодара, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Сотрудник Запорожской АЭС погиб результате удара беспилотника ВСУ, погибший сотрудник - водитель, удар был нанесен по территории транспортного цеха, сообщили на станции в понедельник.
Представитель ЗАЭС рассказала об охоте дронов ВСУ за жителями Энергодара
"Интенсивность атак ВСУ на Энергодар и прилегающую к станции территорию остаётся высокой. Под ударами находятся промышленная зона, жилая застройка и объекты инфраструктуры жизнеобеспечения" , - сказала РИА Новости Яшина.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал безумием попытки ВСУ наносить удары по Запорожской АЭС.
"Наносить удары по Запорожской АЭС - это безумие. Авария на Чернобыльской АЭС нанесла колоссальный ущерб всей Европе, даже в Шотландии были следы радиоактивного заражения на местности... Собственно, пострадают и украинцы. Это еще раз показывает пренебрежение к своим же согражданам", - сказал депутат в беседе с "Лентой.ру".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
На ЗАЭС рассказали о действиях персонала после потери электроснабжения
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСРоссия
 
 
