На ЗАЭС заявили о высокой интенсивности атак ВСУ на Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Интенсивность атак ВСУ на Энергодар и прилегающие к ЗАЭС территории остается высокой, под ударом промышленная зона, инфраструктура, жилая застройка Энергодара, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.