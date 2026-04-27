Сотрудник Запорожской АЭС погиб при атаке ВСУ на станцию
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 27.04.2026 (обновлено: 16:20 27.04.2026)
Сотрудник Запорожской АЭС погиб при атаке ВСУ на станцию

Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник Запорожской АЭС погиб при атаке украинского дрона.
  • Место происшествия находится в промышленной зоне за пределами промплощадки станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Сотрудник ЗАЭС стал жертвой атаки украинского дрона, сообщили в пресс-службе станции.
"В результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха <...> погиб водитель", — говорится в публикации в "Максе".
Руководство пообещало оказать его семье помощь и поддержку.
"Это страшная и невосполнимая утрата. Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими погибшего. <...> Любые атаки <...> — это угроза не только людям, но и безопасности в целом. Удар по жизни и по будущему", — добавили сотрудники станции.
Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина, место, куда пришелся удар, находится в промышленной зоне за пределами промплощадки объекта. Следователи изучат обстоятельства происшествия.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для станции и ее работников — это безрассудные действия украинских боевиков, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру объекта и Энергодара.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
