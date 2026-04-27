Ярмарки фермеров и ремесленников пройдут в регионах Ярославской области
20:01 27.04.2026
Ярмарки фермеров и ремесленников пройдут в регионах Ярославской области

Ярмарки с местной продукцией пройдут в регионах Ярославской области 1 мая

© Фото : Правительство Ярославской области
Ярмарка в Ярославской области
© Фото : Правительство Ярославской области
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ярмарки с местной продукцией пройдут в Даниловском, Некоузском, Тутаевском, Любимском округах и Рыбинске в Ярославской области 1 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Традиционно в праздничный день мы организуем ярмарки, где будет продукция местных производителей. Важно, что жители могут напрямую знакомиться с тем, что делают фермеры и ремесленники нашего региона. При этом сами ярмарки становятся точкой притяжения, где объединяются гастрономия, культура и спорт", — отметил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Тихонов, его слова приводит пресс-служба.
Дом Правительства Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Более 38 тысяч жителей Ульяновской области посетили весенние ярмарки
Вчера, 19:39
Так, в рамках велопробега "Ложку за Победу, ложку за родню, ложку за любимую Родину мою" на Советской площади в Любиме с 9:30 до 12 часов будет работать ярмарка народных промыслов. Посетители смогут познакомиться с изделиями местных мастеров, приобрести сувениры и товары ручной работы. В 10 часов состоится старт велопробега, после которого в 10:30 гостей ждет праздничный концерт "Велосипедный марш памяти". Кроме того, для всех желающих будут организованы интерактивные площадки по стрельбе, сборке и разборке автомата, снаряжению магазина и поднятию гири.
В Данилове на Советской площади с 10 до 14 часов пройдет традиционная весенняя сельскохозяйственная ярмарка "Веселая грядка". Гостям представят товары для сада и огорода: семена, саженцы, черенки, рассада овощей и цветов, а также семенной даниловский лук. Ярмарку дополнит концертная программа с участием местных творческих коллективов.
В Тутаеве на Юбилейной площади с 8 до 15 часов в рамках XI тутаевского полумарафона "Май. Мир. Молодость" будет работать ярмарка с местной продукцией. Гости смогут приобрести натуральные фермерские продукты, а также авторские изделия ручной работы от мастеров.
В Некоузском округе в селе Веретея с 10:30 до 13 часов состоится "Мологская ярмарка". Гостей ждут фермерская продукция, рассада, саженцы, сельхозпродукция, домашние заготовки и хозяйственный инвентарь. В 11 часов начнется праздничная программа "Весенний труд и там, и тут!" с концертом местной художественной самодеятельности. Также для посетителей будут работать мастерская "Полезные деревяшки", кулинарный дворик "Вкус удачи", игротека от библиотеки, творческие мастер-классы и угощения на любой вкус.
В Рыбинске в Волжском парке у балюстрады с 10 до 17 часов будет работать "Первомайская ярмарка". На площадке будут представлены фермерские товары, включая мясную и молочную продукцию, овощи, мед и выпечку, а также авторские изделия ремесленников, от сувениров до предметов домашней утвари.
Региональный центр Мой бизнес Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Субъекты МСП получили более 175 тысяч услуг в самарском центре "Мой бизнес"
Вчера, 18:00
 
