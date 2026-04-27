Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия готова отражать киберугрозы из Киева в ходе выборов в Думу
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 27.04.2026
МИД: Россия готова отражать киберугрозы из Киева в ходе выборов в Думу

РИА Новости: Россия готова отражать киберугрозы из Киева в ходе выборов в Думу

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ведомства готовы отражать киберугрозы, исходящие от Киева, в том числе в контексте будущих выборов в Госдуму, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
  • Россия полагается на отечественный потенциал в области информационной безопасности и развивает взаимодействие с зарубежными партнерами для защиты от кибератак, отметил дипломат.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские ведомства готовы отражать киберугрозы, исходящие от Киева, в том числе в контексте будущих выборов в Госдуму, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
Дипломат заметил, что власти Украины кичатся использованием информационных технологий против России.
"При попустительстве или с подачи западных спонсоров Киев грубо нарушает соответствующие понимания государств, достигнутые в ООН. Готовность наших компетентных ведомств противодействовать, купировать и предотвращать исходящие угрозы – постоянная", - сказал Люкманов, отвечая на вопрос о том, возможны ли кибератаки с Украины в связи с предстоящими в России в сентябре выборами в Госдуму.
Собеседник отметил, что в деле защиты от кибератак российские специалисты полагаются, прежде всего, на отечественный потенциал в области информационной безопасности, а также развивают взаимодействие с зарубежными партнерами.
"Отражение, предотвращение цифровых угроз немыслимы без международного сотрудничества", - объяснил Люкманов.
Он добавил, что Россия обращает внимание мира на вредоносные действия Украины в цифровом пространстве. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "круглом столе" в марте рассказал главам дипмиссий и представителям международных организаций в РФ о кампании против России, развернутой Киевом при поддержке Запада. Министр привел факты о преступной активности Украины в информпространстве и разъяснил подходы Москвы к реагированию на эти вызовы через создание справедливой системы международной информбезопасности с опорой на принципы Устава ООН.
ПолитикаРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровАртур ЛюкмановГосдума РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала