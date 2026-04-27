МИД: Россия готова отражать киберугрозы из Киева в ходе выборов в Думу

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские ведомства готовы отражать киберугрозы, исходящие от Киева, в том числе в контексте будущих выборов в Госдуму, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
"При попустительстве или с подачи западных спонсоров Киев грубо нарушает соответствующие понимания государств, достигнутые в ООН. Готовность наших компетентных ведомств противодействовать, купировать и предотвращать исходящие угрозы – постоянная", - сказал Люкманов, отвечая на вопрос о том, возможны ли кибератаки с Украины в связи с предстоящими в России в сентябре выборами в Госдуму.
Собеседник отметил, что в деле защиты от кибератак российские специалисты полагаются, прежде всего, на отечественный потенциал в области информационной безопасности, а также развивают взаимодействие с зарубежными партнерами.
"Отражение, предотвращение цифровых угроз немыслимы без международного сотрудничества", - объяснил Люкманов.
Он добавил, что Россия обращает внимание мира на вредоносные действия Украины в цифровом пространстве. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "круглом столе" в марте рассказал главам дипмиссий и представителям международных организаций в РФ о кампании против России, развернутой Киевом при поддержке Запада. Министр привел факты о преступной активности Украины в информпространстве и разъяснил подходы Москвы к реагированию на эти вызовы через создание справедливой системы международной информбезопасности с опорой на принципы Устава ООН.