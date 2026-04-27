МИД: Россия готова отражать киберугрозы из Киева в ходе выборов в Думу

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские ведомства готовы отражать киберугрозы, исходящие от Киева, в том числе в контексте будущих выборов в Госдуму, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

Собеседник отметил, что в деле защиты от кибератак российские специалисты полагаются, прежде всего, на отечественный потенциал в области информационной безопасности, а также развивают взаимодействие с зарубежными партнерами.