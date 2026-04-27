Вучич заявил о ложном представлении в западных СМИ о роли России в мире
16:46 27.04.2026
Вучич заявил о ложном представлении в западных СМИ о роли России в мире

Вучич обвинил западные СМИ в ложном представлении роли России в мире

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил о ложном представлении о роли России и Запада в мире в западных масс-медиа и публичном пространстве.
  • Он отметил, что Сербия не считает себя "русской марионеткой" и не представляет страну как "маяк зла".
БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил британскому журналисту Аластеру Кэмпбеллу, что в западных масс-медиа и публичном пространстве распространено ложное представление о роли России и Запада в мире.
Вучич принял участие в подкасте Кэмпбелла Rest is politics. Ведущий попросил президента Сербии разъяснить позицию официального Белграда по отношению к Москве.
"Вы представляете себя светочем демократии, а Россию – маяком зла, что не является правдой… Есть другие культуры, другие традиции. Вы всегда говорите о Сербии как о "русской марионетке", - посетовал глава сербского государства.
Вучич многократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ. В июле 2025 года он напомнил, что лично писал выводы Совета национальной безопасности в марте 2022 года, в соответствии с которыми Сербия осудила действия РФ на Украине, но отказалась поддерживать санкции Запада.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
ЕС потребует от Сербии предоставить армию для войны с Россией, заявил Вулин
19 апреля, 19:37
 
