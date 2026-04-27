Вучич сравнил позицию Запада по Крыму с позицией по Косово

- Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ.
БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предложил Западу призвать украинцев "не смотреть в прошлое" по вопросу Крыма, как западные политики говорят сербам о проблеме Косово и Метохии.
"Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме: почему вы смотрите в прошлое, в 2014 году вы потеряли Крым, почему вы до сих пор считаете его своей территорией? Вы так никогда не сделаете… Я не слышал такого от многочисленных официальных лиц с Запада", - сказал Вучич.