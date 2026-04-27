Вучич сравнил позицию Запада по Крыму с позицией по Косово
17:45 27.04.2026
Вучич: Запад должен сказать украинцам о Крыме то же самое, что говорит о Косово

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предложил Западу призвать украинцев "не смотреть в прошлое" по вопросу Крыма, как западные политики говорят сербам о проблеме Косово и Метохии.
Вучич принял участие в подкасте британского журналиста Аластера Кэмпбелла The rest is politics. Ведущий спросил президента Сербии об отношении к произошедшему в 1999 году конфликту с НАТО и проблеме Косово.
"Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме: почему вы смотрите в прошлое, в 2014 году вы потеряли Крым, почему вы до сих пор считаете его своей территорией? Вы так никогда не сделаете… Я не слышал такого от многочисленных официальных лиц с Запада", - сказал Вучич.
Вучич многократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ. В июле 2025 года он напомнил, что лично писал выводы Совета национальной безопасности в марте 2022 года, согласно которым Сербия осудила действия РФ на Украине, но отказалась поддерживать санкции Запада.
