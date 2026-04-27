ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Украинские боевики используют терминалы Starlink для нанесения ударов по мирному населению, рассказал РИА Новости сапер 238-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки с позывным "Каир".

"Сегодня приехали работать на гражданский объект, куда прилетела "птица" (ударный дрон - ред.) FP-1 украинского производства. Застряла в крыше и не взорвалась. Доставали очень долго, потому что тяжелая боевая часть - 105 килограммов. И самая изюминка, это терминал Starlink американского производства, выпущенный в 2026 году", - рассказал "Каир".

Он также отметил, что надписи на крыльях беспилотника выполнены на украинском языке, а два двухтактных двигателя оказались украинского производства.