ВСУ за сутки нанесли удары по 18 населенным пунктам в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 18 населенным пунктам в семи муниципалитетах Белгородской области, один человек погиб, шесть пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.