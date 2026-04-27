ВСУ за сутки нанесли удары по 18 населенным пунктам в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 18 населенным пунктам в семи муниципалитетах Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
- В результате атак повреждены частные домовладения, социальные и коммерческие объекты, сельхозпредприятие и транспортные средства.
- Один человек погиб, шесть пострадали.
БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 18 населенным пунктам в семи муниципалитетах Белгородской области, один человек погиб, шесть пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, в результате обстрела и атак БПЛА со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в 13 частных домовладениях, на трех социальных и четырех коммерческих объектах, сельхозпредприятии и 28 транспортных средствах.
"В Белгородском округе в посёлке Разумное в результате атак беспилотников пострадали две женщины… В Шебекинском округе в селе Вознесеновка от удара FPV-дрона погиб мужчина и ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. В городе Шебекино вследствие атаки беспилотника две женщины получили баротравмы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в результате атак беспилотников зафиксированы повреждения в Белгороде, в Ракитянском округе в селе Святославка и поселке Пролетарский, в Яковлевском округе в хуторе Жданов. Как подчеркнул глава области, в Грайворонском округе повреждения отмечены в городе Грайворон, а также в селе Гора-Подол и селе Замостье. В Краснояружском округе в хуторе Вязовской ранена женщина, а также повреждены фасад и входная группа сельхозпредприятия, в селе Илек-Пеньковка и поселке Красная Яруга имеются разрушения.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.