Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье рухнула конструкция с флагом Украины
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 27.04.2026 (обновлено: 10:00 27.04.2026)
В Запорожье рухнула конструкция с флагом Украины

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре подконтрольного ВСУ города Запорожья рухнула конструкция с флагом Украины.
  • Местные жители восприняли случившееся как знак того, что город будет освобожден от ВСУ и ставленников киевского режима.
  • Администрация, назначенная режимом Зеленского, в спешке перекрыла площадь и постаралась скрыть от населения случившееся, запрещая снимать и фотографировать.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Конструкция с флагом Украины рухнула в центре подконтрольного ВСУ города Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Местные жители сообщают, что конструкция с чуждым городу Запорожью сине-желтым флагом рухнула в самом центре временно оккупированного нацистами моего родного города, в считанных метрах от схрона гауляйтера Зеленского", - сказал Рогов.
По его словам, местные жители восприняли случившиеся как знак того, что город рано или поздно будет освобожден от ВСУ и ставленников киевского режима.
"Упавший флаг оккупантов вызвал панику у назначенной режимом Зеленского администрации, поэтому они в спешке перекрыли площадь и постарались скрыть от населения случившееся, запрещая снимать и фотографировать", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала