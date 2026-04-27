В Запорожье рухнула конструкция с флагом Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Конструкция с флагом Украины рухнула в центре подконтрольного ВСУ города Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, местные жители восприняли случившиеся как знак того, что город рано или поздно будет освобожден от ВСУ и ставленников киевского режима.
"Упавший флаг оккупантов вызвал панику у назначенной режимом Зеленского администрации, поэтому они в спешке перекрыли площадь и постарались скрыть от населения случившееся, запрещая снимать и фотографировать", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.