В Запорожье рухнула конструкция с флагом Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Конструкция с флагом Украины рухнула в центре подконтрольного ВСУ города Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Упавший флаг оккупантов вызвал панику у назначенной режимом Зеленского администрации, поэтому они в спешке перекрыли площадь и постарались скрыть от населения случившееся, запрещая снимать и фотографировать", - сказал Рогов.