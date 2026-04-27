МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинские боевики обвинили командира одного из батальонов 425-го полка беспилотных систем Валерия Поварова в коррупции с выплатами личному составу и фиктивных закупках дронов, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

Накануне в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским новый командующий 10-м армейским корпусом генерал Артем Богомолов оказался вымогателем: в 2014 году его осудили, но он избежал ответственности благодаря связям с экс-президентом Украины Петром Порошенко.