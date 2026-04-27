Специальная военная операция на Украине
 
06:47 27.04.2026 (обновлено: 09:11 27.04.2026)
Комбата полка беспилотных систем ВСУ уличили в коррупции

Командир 425-го полка беспилотных систем ВСУ Валерий Поваров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командира одного из батальонов 425-го полка беспилотных систем ВСУ Валерия Поварова обвинили в коррупции.
  • Его подозревают в незаконных выплатах личному составу и фиктивных закупках дорогостоящих дронов.
  • По отчетным документам военнослужащие батальона якобы выполняют боевые задачи в Сумской области, но на деле операторы беспилотников проживают в элитных районах Киева и Одессы.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинские боевики обвинили командира одного из батальонов 425-го полка беспилотных систем Валерия Поварова в коррупции с выплатами личному составу и фиктивных закупках дронов, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
"Командир 425-го полка беспилотных систем ВСУ Валерий Поваров обвиняется украинскими националистами из штурмовых подразделений в построении коррупционной системы, основанной на незаконных выплатах личному составу, а также фиктивной закупке дорогостоящих БПЛА", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, по всем отчетным документам военнослужащие батальона якобы выполняют боевые задачи в Сумской области, в ходе которых теряют БПЛА. На деле же операторы беспилотников проживают в элитных районах Киева и Одессы, а сами дроны закупают лишь по бумагам.
Накануне в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским новый командующий 10-м армейским корпусом генерал Артем Богомолов оказался вымогателем: в 2014 году его осудили, но он избежал ответственности благодаря связям с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
