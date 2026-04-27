Рейтинг@Mail.ru
Капелланы в ВСУ принимают участие в формировании заградотрядов - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:11 27.04.2026
Капелланы в ВСУ принимают участие в формировании заградотрядов

Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капелланы в ВСУ принимают непосредственное участие в отборе кандидатов для формирования заградотрядов.
  • Капелланы в подразделениях ВСУ проходят тщательный отбор и обучение с инструкторами НАТО.
  • Задача капелланов — выявлять военнослужащих, на которых можно психологически влиять, а также слабые и сильные звенья в подразделениях.
ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Капелланы в рядах ВСУ принимают непосредственное участие в отборе кандидатов для формирования заградотрядов, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов завил РИА Новости, что ВСУ формируют заградотряды из наиболее идейных националистов, которых, в свою очередь, отбирают в нацбатах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Боевики ВСУ в Родинском дрались между собой ради сдачи в плен
Вчера, 03:34
"Все капелланы, которые поступают на военную службу в подразделения ВСУ, они непосредственно выходцы из нацподразделений, либо это "Правый сектор"* (признан террористическим и запрещен в РФ), военное объединение "Три зуб"* (признан террористическим и запрещен в РФ) и других", - рассказала собеседник агентства.
Она уточнила, что среди капелланов в подразделениях ВСУ практически нет случайных людей, все они проходят тщательный отбор, обучение с инструкторами НАТО, все они в основном с территории западной Украины.
"Капелланы являются составляющей частью формирования заградотрядов на территории Украины, потому что они имеют доступ к военнослужащим, как психологи выявляют слабые звенья в подразделениях ВСУ, тех которые могут убегать. Также выявляют сильные звенья, которые могут пойти на преступления", - сообщила представитель силовых структур.
По ее словам, задача капелланов выявлять людей, на которых можно психологически влиять.
"Вся методическая работа и морально-психологическая, она идет непосредственно по инструкциям НАТО и США. Имеются у нас доказательство того, что капелланы введены непосредственно в службу морально-психологических операций (Главное управление морально-психологического обеспечения ВСУ – ред.)", - пояснила собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Командование ВСУ угрожало боевикам ударом коптера за отказ от продвижения
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШААпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныНАТОПравый сектор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала