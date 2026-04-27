Капелланы в ВСУ принимают участие в формировании заградотрядов

- Капелланы в ВСУ принимают непосредственное участие в отборе кандидатов для формирования заградотрядов.
- Капелланы в подразделениях ВСУ проходят тщательный отбор и обучение с инструкторами НАТО.
- Задача капелланов — выявлять военнослужащих, на которых можно психологически влиять, а также слабые и сильные звенья в подразделениях.
ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Капелланы в рядах ВСУ принимают непосредственное участие в отборе кандидатов для формирования заградотрядов, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов завил РИА Новости, что ВСУ формируют заградотряды из наиболее идейных националистов, которых, в свою очередь, отбирают в нацбатах.
"Все капелланы, которые поступают на военную службу в подразделения ВСУ, они непосредственно выходцы из нацподразделений, либо это "Правый сектор"* (признан террористическим и запрещен в РФ), военное объединение "Три зуб"* (признан террористическим и запрещен в РФ) и других", - рассказала собеседник агентства.
"Капелланы являются составляющей частью формирования заградотрядов на территории Украины, потому что они имеют доступ к военнослужащим, как психологи выявляют слабые звенья в подразделениях ВСУ, тех которые могут убегать. Также выявляют сильные звенья, которые могут пойти на преступления", - сообщила представитель силовых структур.
По ее словам, задача капелланов выявлять людей, на которых можно психологически влиять.
"Вся методическая работа и морально-психологическая, она идет непосредственно по инструкциям НАТО и США. Имеются у нас доказательство того, что капелланы введены непосредственно в службу морально-психологических операций (Главное управление морально-психологического обеспечения ВСУ – ред.)", - пояснила собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация