Боевики ВСУ в Родинском дрались между собой ради сдачи в плен

ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Солдаты ВСУ в Родинском в ДНР дрались между собой из-за того, что часть бойцов предложила сдаться в плен российским военным, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта Наталья Пасечник.

"Шесть человек к нам пришли. Четыре человека с одного подразделения, два человека – с другого. Эти шесть человек - украинцы - между собой ругались, даже драка была. Одни уговаривали других: "Давайте сдадимся", хотели они сдаться, хотели остаться живыми", – сказала Пасечник.

По ее словам, украинские военные, которые находились в многоквартирном доме вместе с оставшимися мирными жителями, запрещали им использовать печи-буржуйки. Они считали, что из-за этого их находят российские военные. При этом бойцы ВСУ также не разрешали жителям покидать подъезд дома.

"У нас был старший по подвалу, он постоянно к ним (бойцам ВСУ, - ред.) ходил и просил их: "Ребята, уходите, вы понимаете, что вы прячетесь за нашими спинами?", – добавила беженка.