Аналитик назвал компании, производящие в Португалии дроны для ВСУ
00:33 27.04.2026
Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальский аналитик Алешандри Геррейру заявил, что в Португалии действуют предприятия по производству дронов для ВСУ.
  • Среди таких компаний — украинская DroneAid Lisbon и португальская Tekever.
  • Аналитик подчеркнул, что деятельность этих компаний делает Португалию потенциальной целью в случае конфликта между странами НАТО и Россией.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Местные и украинские предприятия по производству дронов для ВСУ действуют на территории Португалии, как и в ряде других стран Европы, заявил в разговоре с РИА Новости португальский аналитик Алешандри Геррейру.
Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. По данным Минобороны, компании расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии.
Португалии тоже есть как минимум одна такая (украинская - ред.) компания, о которой известно публично. Она занимается производством дронов для последующего использования в первую очередь против российских гражданских целей, и против военных", - сказал Геррейру агентству.
Эта компания называется DroneAid Lisbon, уточнил собеседник. Он отметил, что в стране есть еще одно предприятие, производящее дроны для ВСУ. Оно называется Tekever, но, в отличие от DroneAid Lisbon, в случае с Tekever речь идет о португальской фирме, а не об украинской, действующей в Португалии.
"Все это делает из Португалии потенциальную цель в случае конфликта между странами НАТО и Россией", - подчеркнул аналитик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
