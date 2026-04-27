Встречи с владельцами участков в СНТ возобновились в Московской области

15:55 27.04.2026 (обновлено: 15:56 27.04.2026)
Дачные участки в Московской области
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Подмосковье возобновились ежегодные встречи с владельцами участков в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В них участвуют специалисты ведомства, представители бюро технической инвентаризации (БТИ), Росреестра и других профильных ведомств. Одна из таких встреч прошла в городском округе Ступине и Волоколамском муниципальном округе.
Мособлводоканал провел более 35 операций на колодцах за неделю - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Мособлводоканал провел более 35 операций на колодцах за неделю
Вчера, 14:52
На мероприятии обсуждают регистрацию прав на недвижимость и преимущества "дачной амнистии" — упрощенного порядка оформления участков и строений; постановку объектов на кадастровый учет и перевод садовых домов в жилые; консолидацию электрических сетей, газового хозяйства, социальную газификацию СНТ, заключение договоров на вывоз твердых коммунальных отходов и содержание контейнерных площадок.
"Только за прошлый год по "дачной амнистии" было зарегистрировано более 91,4 тысячи объектов недвижимости. Однако до сих пор остаются участки и постройки, не поставленные на государственный кадастровый учет. Такие встречи позволяют нам напрямую донести до садоводов важную информацию, в том числе о последних изменениях в законодательстве", — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Министр также подчеркнул, что для удобства дачников в этом году продолжает работу выездной мобильный офис специалистов БТИ Московской области. Теперь садоводы могут получить консультации и оформить документы в своем СНТ. Кроме этого, специалисты помогают установить границы всех земельных участков в товариществе, устранить пересечения и наложения границ, что особенно важно для корректного оформления собственности.
"Продать, подарить или обменять земельный участок, границы которого не установлены, сейчас невозможно. Росреестр приостановит регистрацию такой сделки. Кроме того, незарегистрированные строения могут привести к увеличению кадастровой стоимости участка. После регистрации объекта кадастровая стоимость снижается, а сведения автоматически направляются в единый реестр недвижимости и налоговую службу, что позволяет оптимизировать налоговые платежи", — заключил министр.
Пассажиры садятся в автобус - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
ИИ расширил зону контроля очередей на остановках Подмосковья в шесть раз
Вчера, 11:11
 
