Встречи с владельцами участков в СНТ возобновились в Московской области

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Подмосковье возобновились ежегодные встречи с владельцами участков в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В них участвуют специалисты ведомства, представители бюро технической инвентаризации (БТИ), Росреестра и других профильных ведомств. Одна из таких встреч прошла в городском округе Ступине и Волоколамском муниципальном округе.

На мероприятии обсуждают регистрацию прав на недвижимость и преимущества "дачной амнистии" — упрощенного порядка оформления участков и строений; постановку объектов на кадастровый учет и перевод садовых домов в жилые; консолидацию электрических сетей, газового хозяйства, социальную газификацию СНТ, заключение договоров на вывоз твердых коммунальных отходов и содержание контейнерных площадок.

"Только за прошлый год по "дачной амнистии" было зарегистрировано более 91,4 тысячи объектов недвижимости. Однако до сих пор остаются участки и постройки, не поставленные на государственный кадастровый учет. Такие встречи позволяют нам напрямую донести до садоводов важную информацию, в том числе о последних изменениях в законодательстве", — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.

Министр также подчеркнул, что для удобства дачников в этом году продолжает работу выездной мобильный офис специалистов БТИ Московской области. Теперь садоводы могут получить консультации и оформить документы в своем СНТ. Кроме этого, специалисты помогают установить границы всех земельных участков в товариществе, устранить пересечения и наложения границ, что особенно важно для корректного оформления собственности.