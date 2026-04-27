В Подмосковье из-за непогоды произошли отключения электричества - РИА Новости, 27.04.2026
11:46 27.04.2026
В Подмосковье из-за непогоды произошли отключения электричества

Воробьев: в Подмосковье из-за непогоды произошли отключения электричества

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Снег в Москве , 27.04.26
Снег в Москве , 27.04.26
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ряде подмосковных округов произошли временные отключения электроснабжения из-за непогоды и сильного ветра.
  • Аварийные и коммунальные службы переведены на усиленный режим и работают на местах.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Временные отключения электроснабжения произошли в ряде подмосковных округов из-за непогоды и сильного ветра, все аварийные и коммунальные службы переведены на усиленный режим и работают на местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Из-за непогоды и сильного ветра в ряде округов произошли временные отключения электроснабжения. Все аварийные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим и работают на местах. Ход восстановительных работ на моем личном контроле", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Апрельский снегопад в Москве
Вчера, 10:01
Он отметил, что на базе районов электрических сетей в округах с наибольшим числом отключений развернуты муниципальные штабы. Мониторинг ведется в непрерывном режиме.
В ликвидации последствий задействованы 120 бригад электриков, 22 бригады комлесхоза - для расчистки просек и опиловки деревьев, 40 передвижных электростанций, 93 единицы техники и 114 человек от Автодора, и еще 100 бригад МЧС находятся в режиме готовности.
"Особое внимание — самым сложным округам: в Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов направили дополнительные бригады (по пять в каждый)", - добавил Воробьев.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Высота снега в Москве побила рекорд 55-летней давности
Вчера, 10:13
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЧеховАндрей ВоробьевАвтодорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)Раменское
 
 
