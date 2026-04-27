В Подмосковье из-за непогоды произошли отключения электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Временные отключения электроснабжения произошли в ряде подмосковных округов из-за непогоды и сильного ветра, все аварийные и коммунальные службы переведены на усиленный режим и работают на местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Из-за непогоды и сильного ветра в ряде округов произошли временные отключения электроснабжения. Все аварийные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим и работают на местах. Ход восстановительных работ на моем личном контроле", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на базе районов электрических сетей в округах с наибольшим числом отключений развернуты муниципальные штабы. Мониторинг ведется в непрерывном режиме.
"Особое внимание — самым сложным округам: в Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов направили дополнительные бригады (по пять в каждый)", - добавил Воробьев.