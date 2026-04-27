Посол Аргентины рассказал, от чего зависит начало поставок русской водки

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Начало поставок водки из России в Аргентину будет зависеть от цен и экономической прибыли для компаний, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

"Это (поставки - ред.) будет зависеть от стоимости, от экономической прибыли для компаний. Из-за конфликтов цены на всё поднялись. В любом случае это вопрос частных компаний", - резюмировал посол.