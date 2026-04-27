Посол Аргентины рассказал, от чего зависит начало поставок русской водки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начало поставок водки из России в Аргентину будет зависеть от цен и экономической прибыли для компаний.
- Посол Аргентины в Москве отметил, что на рынке страны есть водка из Польши и Бельгии, но нет водки из России.
- Посол подчеркнул, что решение о поставках зависит от частных компаний.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Начало поставок водки из России в Аргентину будет зависеть от цен и экономической прибыли для компаний, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Ряд российских и аргентинских компаний проявляли интерес к торговле водкой, к импорту водки. На рынке Аргентины есть водка – из Польши, Бельгии, но не из России. Было много интереса к этой теме. Но насколько я понимаю, не были решены вопросы с отправкой продукта, соглашения сторон не было", - рассказал дипломат в беседе с агентством.
"Это (поставки - ред.) будет зависеть от стоимости, от экономической прибыли для компаний. Из-за конфликтов цены на всё поднялись. В любом случае это вопрос частных компаний", - резюмировал посол.
