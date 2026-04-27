Визит британского монарха в США начинается с унижений

Сегодня британская королевская чета начинает четырехдневный государственный визит в свою бывшую колонию — Соединенные Штаты Америки. В другое время этот визит наверняка мало кем был бы замечен. Скажем, недавно президента Дональда Трампа посещали король и королева Нидерландов — отметились несколькими дежурными фотографиями, да и уехали восвояси. За пределами Нидерландов почти никто на этот вояж и внимания не обратил.
Казалось бы, что особенного может привнести поездка аналогичной церемониальной фигуры из Лондона! Тем не менее визит короля Чарльза является мировой новостью еще с прошлого года, когда были достигнуты первые договоренности о нем. На протяжении всего этого времени британские СМИ стращали тем, что непредсказуемый Трамп обязательно устроит свое шоу, выставив гостя на посмешище. Когда началась война в Иране, многие политики призвали отложить или вовсе отменить визит. Либерал-демократы публично потребовали прервать подготовку королевского вояжа после того, как хозяин Белого дома наехал на британцев за их отказ помогать в Персидском заливе.
А буквально накануне этой поездки в общественное пространство была вброшена внутренняя записка чиновников Пентагона с предложением наказать Британию отзывом поддержки ее претензий на Фолклендские (они же Мальвинские) острова. Это тут же вызвало более чем бурную реакцию президента Аргентины Хавьера Милея, радостно написавшего: "Мальвины всегда были, есть и будут аргентинскими!"
Конечно, эта "утечка" неслучайно произошла буквально накануне приезда монарха. Мало кто сомневается в том, что вброс сделан намеренно — чтобы еще больше унизить венценосного гостя из-за океана. Можно только предположить, сколько унижений его еще ждет на американской земле.
Британцы, конечно, резко отвечают Трампу. В газетах началась кампания "Руки прочь от Фолклендов!". The Daily Telegraph с первой полосы напомнила "президенту-задире", что 99,8% жителей островов в 2013 году проголосовали за британский суверенитет. Забавно слышать это от британцев, которые не признают гораздо более легитимные референдумы в Крыму и Донбассе. Ах да, "это другое"!
Конечно, все кинулись публиковать различные интервью с ветеранами Фолклендской войны 1982 года, которые также начали призывать отменить визит короля в США. А местные жители через газеты стали призывать Трампа лично приехать и убедиться, что на Фолклендах есть британские флаги, почтовые ящики и… пингвины. Как последний факт может убедить американского президента в принадлежности островов Британии, никто не поясняет. Видимо, аргумент "пингвины, сэр!" сам по себе должен считаться убедительным.
Самое примечательное во всем этом шуме — это почти единодушное признание британскими экспертами того факта, что "сегодня Великобритания не смогла бы выиграть конфликт масштаба Фолклендской войны". В условиях, когда королевские Вооруженные силы приходят в совершенный упадок, аргентинская мощь усиливается. И без поддержки Штатов и НАТО Лондон не в состоянии отразить атаку.
Именно поэтому для Карла III данная тема станет болезненной во время визита. Видимо, для того американские СМИ и вбросили ее в информпространство. Как неслучайно накануне появились ремарки Трампа относительно принца Гарри, "который не представляет Великобританию". Нет, с самим этим фактом поспорить нельзя — младший отпрыск Чарльза давно уже является головной болью для монаршей семьи. Видимо, обиженный тем, что его не пригласили на торжества в честь столетия со дня рождения его бабушки королевы Елизаветы, Гарри стал совершать собственные "псевдокоролевские визиты": сначала он съездил в Австралию и на Украину, а теперь собрался в Африку. Однако едкие замечания Трампа только подливают масла в огонь, бушующий в королевском доме вокруг отверженного сына.
Но и это еще не все! Другой — теперь уже бывший — принц (родной брат короля Эндрю) тоже является камнем преткновения между Лондоном и Вашингтоном. Еще в прошлом году конгрессмены призывали скандального принца прибыть в США и дать показания по делу Эпштейна, с которым у Эндрю были самые тесные отношения. Ныне же ряд левых и феминистских организаций Британии требуют от короля принудить своего непутевого братца полететь в Соединенные Штаты и дать там показания. "Если потребуется, он должен сам отвезти его в аэропорт и посадить на самолет до США, чтобы тот мог посидеть в одной комнате с теми, кто расследует преступления Эпштейна, и рассказать им все, что ему известно", — заявляют активисты.
Что ж, принести голову брата на блюдечке в Белый дом ради укрепления "специальных отношений" между США и Британией не додумывался еще ни один король. Нынешний тоже еще не созрел для столь отчаянного шага. Но что он еще может сделать, дабы улучшить связи между некогда ближайшими союзниками? Конечно, он постарается подыграть болезненному эго Трампа, польстить ему, обойти острые углы вроде тех же Фолклендов. Но факт остается фактом: "специальные отношения" умерли. Президент США и король Британии могут только устроить пышные поминки по ним.