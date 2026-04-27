Сегодня британская королевская чета начинает четырехдневный государственный визит в свою бывшую колонию — Соединенные Штаты Америки. В другое время этот визит наверняка мало кем был бы замечен. Скажем, недавно президента Дональда Трампа посещали король и королева Нидерландов — отметились несколькими дежурными фотографиями, да и уехали восвояси. За пределами Нидерландов почти никто на этот вояж и внимания не обратил.

Казалось бы, что особенного может привнести поездка аналогичной церемониальной фигуры из Лондона! Тем не менее визит короля Чарльза является мировой новостью еще с прошлого года, когда были достигнуты первые договоренности о нем. На протяжении всего этого времени британские СМИ стращали тем, что непредсказуемый Трамп обязательно устроит свое шоу, выставив гостя на посмешище. Когда началась война в Иране, многие политики призвали отложить или вовсе отменить визит. Либерал-демократы публично потребовали прервать подготовку королевского вояжа после того, как хозяин Белого дома наехал на британцев за их отказ помогать в Персидском заливе.

А буквально накануне этой поездки в общественное пространство была вброшена внутренняя записка чиновников Пентагона с предложением наказать Британию отзывом поддержки ее претензий на Фолклендские (они же Мальвинские) острова. Это тут же вызвало более чем бурную реакцию президента Аргентины Хавьера Милея, радостно написавшего: "Мальвины всегда были, есть и будут аргентинскими!"

Конечно, эта "утечка" неслучайно произошла буквально накануне приезда монарха. Мало кто сомневается в том, что вброс сделан намеренно — чтобы еще больше унизить венценосного гостя из-за океана. Можно только предположить, сколько унижений его еще ждет на американской земле.

Британцы, конечно, резко отвечают Трампу. В газетах началась кампания "Руки прочь от Фолклендов!". The Daily Telegraph с первой полосы напомнила "президенту-задире", что 99,8% жителей островов в 2013 году проголосовали за британский суверенитет. Забавно слышать это от британцев, которые не признают гораздо более легитимные референдумы в Крыму и Донбассе. Ах да, "это другое"!

Конечно, все кинулись публиковать различные интервью с ветеранами Фолклендской войны 1982 года, которые также начали призывать отменить визит короля в США. А местные жители через газеты стали призывать Трампа лично приехать и убедиться, что на Фолклендах есть британские флаги, почтовые ящики и… пингвины. Как последний факт может убедить американского президента в принадлежности островов Британии, никто не поясняет. Видимо, аргумент "пингвины, сэр!" сам по себе должен считаться убедительным.

Самое примечательное во всем этом шуме — это почти единодушное признание британскими экспертами того факта, что "сегодня Великобритания не смогла бы выиграть конфликт масштаба Фолклендской войны". В условиях, когда королевские Вооруженные силы приходят в совершенный упадок, аргентинская мощь усиливается. И без поддержки Штатов и НАТО Лондон не в состоянии отразить атаку.

Именно поэтому для Карла III данная тема станет болезненной во время визита. Видимо, для того американские СМИ и вбросили ее в информпространство. Как неслучайно накануне появились ремарки Трампа относительно принца Гарри, "который не представляет Великобританию". Нет, с самим этим фактом поспорить нельзя — младший отпрыск Чарльза давно уже является головной болью для монаршей семьи. Видимо, обиженный тем, что его не пригласили на торжества в честь столетия со дня рождения его бабушки королевы Елизаветы, Гарри стал совершать собственные "псевдокоролевские визиты": сначала он съездил в Австралию и на Украину, а теперь собрался в Африку. Однако едкие замечания Трампа только подливают масла в огонь, бушующий в королевском доме вокруг отверженного сына.

Но и это еще не все! Другой — теперь уже бывший — принц (родной брат короля Эндрю) тоже является камнем преткновения между Лондоном и Вашингтоном. Еще в прошлом году конгрессмены призывали скандального принца прибыть в США и дать показания по делу Эпштейна, с которым у Эндрю были самые тесные отношения. Ныне же ряд левых и феминистских организаций Британии требуют от короля принудить своего непутевого братца полететь в Соединенные Штаты и дать там показания. "Если потребуется, он должен сам отвезти его в аэропорт и посадить на самолет до США, чтобы тот мог посидеть в одной комнате с теми, кто расследует преступления Эпштейна, и рассказать им все, что ему известно", — заявляют активисты.