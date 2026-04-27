Доля отечественных вин в России достигла 63 процентов

11:22 27.04.2026 (обновлено: 12:08 27.04.2026)
Патрушев: доля отечественных вин в РФ достигла 63% благодаря рекордному урожаю

Винный дом. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля отечественного вина на рынке России приблизилась к 63 процентам на фоне рекордного урожая винограда и роста производства на 11,5 процента в 2025 году.
  • Патрушев напомнил, что с момента принятия закона о виноградарстве и виноделии прошло более пяти лет, за это время повысился уровень профессионализма в отрасли.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Доля отечественного вина на рынке России приблизилась к 63 процентам на фоне рекордного урожая винограда и роста производства на 11,5 процента в 2025 году, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Патрушева.
В Москве 18-19 ноября 2026 года пройдет пятый Российский винодельческий форум. Он станет ключевой отраслевой площадкой для обсуждения приоритетов развития виноградарства и виноделия, а также вопросов регулирования рынка и международного сотрудничества.
Вино - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россия впервые получила высшую награду на международном конкурсе виноделов
26 февраля, 23:49
"Благодаря рекордному урожаю винограда и росту производства на 11,5 процента в 2025 году доля российских вин на рынке приблизилась к 63 процентам, а продажи отечественной продукции продолжают расти", — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, чьи слова приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что в 2026 году важно усилить международное сотрудничество со странами БРИКС, поддержать малое и среднее виноделие и обеспечить устойчивость отрасли в условиях новых регуляторных вызовов.
Патрушев, в свою очередь, напомнил, что с момента принятия закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" прошло более пяти лет.
"За это время в нашей стране качественно изменился подход к производству вина, повысился уровень профессионализма в отрасли, сформировались правила, которые соответствуют мировым стандартам. В результате появился свой отличный продукт, который готовы выбирать потребители", — рассказал он.
По словам вице-премьера, это положительно отражается на производственных показателях: темпы закладки виноградников в России — одни из самых высоких в мире, увеличивается выпуск вина. Для сохранения такой динамики правительство ежегодно направляет на поддержку отрасли значительные средства, отметил Патрушев.
Виноградник в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Роскачество рассказало, как технологии помогают виноделам
31 января, 07:53
 
