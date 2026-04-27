Доля отечественных вин в России достигла 63 процентов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Доля отечественного вина на рынке России приблизилась к 63 процентам на фоне рекордного урожая винограда и роста производства на 11,5 процента в 2025 году, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Патрушева.

Москве 18-19 ноября 2026 года пройдет пятый Российский винодельческий форум. Он станет ключевой отраслевой площадкой для обсуждения приоритетов развития виноградарства и виноделия, а также вопросов регулирования рынка и международного сотрудничества.

"Благодаря рекордному урожаю винограда и росту производства на 11,5 процента в 2025 году доля российских вин на рынке приблизилась к 63 процентам, а продажи отечественной продукции продолжают расти", — отметил советник президента России , ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков , чьи слова приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что в 2026 году важно усилить международное сотрудничество со странами БРИКС , поддержать малое и среднее виноделие и обеспечить устойчивость отрасли в условиях новых регуляторных вызовов.

Патрушев , в свою очередь, напомнил, что с момента принятия закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" прошло более пяти лет.

"За это время в нашей стране качественно изменился подход к производству вина, повысился уровень профессионализма в отрасли, сформировались правила, которые соответствуют мировым стандартам. В результате появился свой отличный продукт, который готовы выбирать потребители", — рассказал он.