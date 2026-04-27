18:28 27.04.2026
В Самарской области третий человек погиб из-за штормового ветра

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области из-за штормового ветра погиб третий человек.
  • Губернатор Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших и сообщил о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Третий человек за день погиб из-за последствий штормового ветра в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Ранее прокуратура и СУСК по Самарской области сообщали о гибели девочки и мужчины в результате падения деревьев. По данным фактам возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
"В регионе - оранжевый уровень опасности – порывы ветра до 27 м/с. Повреждается кровля зданий, линии электропередач, остановки транспорта, автомобили, деревья. К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе. Ужасная трагедия", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Федорищев выразил глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и пообещал оказать необходимую поддержку. Кроме того, по данным губернатора, есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.
