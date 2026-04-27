Стало известно о судье, который вел заседание по делу о покушении на Трампа - РИА Новости, 27.04.2026
22:10 27.04.2026
Стало известно о судье, который вел заседание по делу о покушении на Трампа

Заседание по делу о стрельбе на ужине с Трампом доверили судье с опытом 1,5 года

© AP Photo / Julio Cortez — Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заседание суда по делу о стрельбе на ужине с участием Дональда Трампа доверили судье, который был назначен на должность лишь полтора года назад.
  • Мэтью Шарбау, назначенный на должность судьи в октябре 2024 года, ранее работал в юридической конторе в Калифорнии и преподавал в школе права в университете Джорджа Вашингтона.
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Заседание суда по мере пресечения и обвинениям против злоумышленника, устроившего стрельбу на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа, доверили судье, который лишь полтора года назад был назначен на эту должность, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно информации на сайте Окружного суда по округу Колумбия, Мэтью Шарбау был назначен на должность судьи в октябре 2024 года. Его возраст не указывается, но сообщается, что он родился в штате Делавэр, а затем учился в музыкальном колледже Беркли и школе права университета Пеппердайн.
Ранее он работал в юридической конторе в Калифорнии, а также был клерком в Окружном суде округа Колумбия и в апелляционном суде того же округа. Кроме того, он преподавал в школе права в университете Джорджа Вашингтона (признан в РФ нежелательной организацией) в американской столице.
Шарбау, в частности, вел предварительные заседания по делу Брайана Коула-младшего, подозреваемого в закладке взрывных устройств недалеко от Капитолия в январе 2021 года.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в субботу. Дональд Трамп впервые за свои два срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
