Стало известно о судье, который вел заседание по делу о покушении на Трампа

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Заседание суда по мере пресечения и обвинениям против злоумышленника, устроившего стрельбу на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа, доверили судье, который лишь полтора года назад был назначен на эту должность, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее он работал в юридической конторе в Калифорнии, а также был клерком в Окружном суде округа Колумбия и в апелляционном суде того же округа. Кроме того, он преподавал в школе права в университете Джорджа Вашингтона (признан в РФ нежелательной организацией) в американской столице.
Шарбау, в частности, вел предварительные заседания по делу Брайана Коула-младшего, подозреваемого в закладке взрывных устройств недалеко от Капитолия в январе 2021 года.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в субботу. Дональд Трамп впервые за свои два срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.