В Вашингтоне не повышали меры безопасность перед визитом британского короля - РИА Новости, 27.04.2026
18:20 27.04.2026
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Власти США не стали повышать уровень безопасности в центре американской столицы города Вашингтон перед визитом британской королевской четы, несмотря на последний инцидент со стрельбой в ходе торжественного ужина с участием президента страны Дональда Трампа, убедился корреспондент РИА Новости.
В понедельник в центре города сохраняется привычная обстановка, единственным напоминанием о запланированном на вечер понедельника прибытии короля Карла III с супругой служат вывешенные вокруг Белого дома и на примыкающих улицах флаги Соединенного Королевства.
У самого Белого дома уровень безопасности также остается прежним за исключением дополнительных нарядов полиции на одной из улиц, перекрытой для ведения ремонтных работ. Пункты входа во внешний периметр Белого дома не усилены дополнительными сотрудниками Секретной службы. У каждого из КПП дежурят по два-три офицера.
Отряды национальной гвардии продолжают дежурство в центре Вашингтона в обычном режиме, значительного усиления их присутствия также не выявлено.
Между тем, в Белый дом вместо дополнительной охраны стягиваются музыканты военного оркестра, которые разгружают инструменты на улице для прохода внутрь комплекса администрации.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии. Ожидается, что он предстанет перед судом в понедельник.
В миреВашингтон (штат)СШАКалифорнияКарл IIIДональд ТрампСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
